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Trafik Denetimlerinde 535 Bin Araç/Sürücüye İşlem Yapıldı

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26 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 milyon 823 bin 859 araç kontrol edildi. Toplamda 535 bin 705 araca ve sürücüye çeşitli işlemler uygulandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yayaların güvenliği için denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

26 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 823 bin 859 araç denetlendi, toplam 535 bin 705 araca/sürücüye işlem yapıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ekiplerince 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 823 bin 859 aracın denetlendiğini ve 535 bin 705 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafikleri tarafından 26 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 823 bin 859 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259, hız ihlalinde bulunan 139 bin 98, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 470, emniyet kemeri kullanmayan 34 bin 267, sürücü belgesiz araç kullanan 2 bin 836 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 925 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 535 bin 705 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda yaya geçitlerinde denetimlerin devam edeceğini vurgulayarak, "Yayaların güvenliği için sürücülerin ışıklı trafik işareti bulunmayan okul/yaya geçitleri ile kavşaklarda hızını düşürmesi ve yayalara ilk geçiş hakkını vermesi büyük önem taşımaktadır. Yaya kazalarının en aza indirilmesi ve yayalara karşı toplumsal bir farkındalık oluşturulması amacıyla 'Trafikte Yaya Önceliği' konusunda okul/yaya geçitlerinde ve kavşaklarda hem sürücülere hem de yayalara yönelik denetimlerimiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Trafik Denetimlerinde 535 Bin Araç/Sürücüye İşlem Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Eylül

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