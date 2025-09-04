Trafiği tehlikeye soktu! Yolun ortasında uyudu, o anlar kameralarda

Ankara'da yolun ortasında direksiyon başında uyuyakalan sürücü, motosikletli sürücünün seslenmesiyle uyandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da bir şahsın trafiği tehlikeye sokarak yaptığı büyük tepki çekti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir motosiklet sürücü, yolun ortasında duran bir aracın yanına gitti.

GÖZLERİNE İNANAMADI

Görüntüleri çeken motosiklet sürücüsü, şoförün direksiyon başında uyuduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yolun ortasında uyuyan şoför, motosiklet sürücüsünün seslenmesiyle uyandı.