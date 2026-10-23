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Trabzon Üniversitesi öğrencisi belirtilen bağırsak enfeksiyonundan hayatını kaybetti

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Trabzon Üniversitesi öğrencisi belirtilen bağırsak enfeksiyonundan hayatını kaybetti
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Trabzon Üniversitesi'nde 2. sınıf öğrencisi genç kız, bağırsak enfeksiyonuna bağlı olduğu belirtilen rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yoğun bakımda kurtarılamayan öğrencinin Rize Pazar'da toprağa verileceği öğrenildi.

Trabzon Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gedik, bağırsak enfeksiyonuna bağlı olduğu belirtilen rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gedik, yaklaşık 3 gün önce kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. İddiaya göre bağırsak enfeksiyonuna bağlı olduğu belirtilen rahatsızlığı bulunan üniversite öğrencisi yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık üç gün içerisinde hayatını kaybeden genç öğrencinin vefatı, ailesi, yakınları ve üniversite camiasında üzüntüye neden oldu. Hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin bugün Rize'nin Pazar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gedik'in geçirdiği elim bir rahatsızlık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan öğrencimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve üniversite camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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