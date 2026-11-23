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Trabzon'un Tonya ilçesinde bu sabah yaşanan ATV kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza ilçenin Sağrı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat 09.45 sıralarında ATV kazası ihbarı alan 112 ekipleri belirtilen bölgeye hareket etti. Yaşanan ATV kazasında Mehmet Türgel (65) isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı