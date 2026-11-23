Trabzon Tonya'da ATV kazasında 65 yaşındaki kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzon Tonya'da Sağrı Mahallesi'nde bu sabah meydana gelen ATV kazasında 65 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye giden 112 ekipleri, kişinin olay yerinde öldüğünü belirledi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon'un Tonya ilçesinde bu sabah yaşanan ATV kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza ilçenin Sağrı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat 09.45 sıralarında ATV kazası ihbarı alan 112 ekipleri belirtilen bölgeye hareket etti. Yaşanan ATV kazasında Mehmet Türgel (65) isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı