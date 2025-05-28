Trabzon'dan Gümüşhane'ye Uyuşturucu Taşıyan İki Şüpheli Yakalandı

Trabzon'dan Gümüşhane'ye Uyuşturucu Taşıyan İki Şüpheli Yakalandı
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Gümüşhane'de jandarma ekipleri, Trabzon'dan uyuşturucu madde getiren iki şahsı yakalayarak, araçta 2 gram kubar esrar, 2,5 gram metamfetamin ve bir uyuşturucu aparatı ele geçirdi.

Trabzon'dan Gümüşhane'ye uyuşturucu getiren 2 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Z.Y. ve F.G. isimli şahısların Trabzon'dan Gümüşhane'ye araçla uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği bilgisi elde edildi.

Şüphelilerin içinde bulunduğu araç, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği "Delil" ile yapılan aramalarda; 2 gram kubar esrar, 2,5 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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