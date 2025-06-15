Trabzon'da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu

Trabzon'da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 75 kişilik bir grup, yoğun sis sebebiyle kayboldu. Durumu fark eden grup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl bölgesindeki Demirkapı yaylasında yürüyüşe çıkan 75 kişilik grup sis nedeniyle yolunu kaybetti.

75 KİŞİ YAYLADA KAYBOLDU

Trabzon'da doğa yürüyüşü yapan grup, yollarını kaybetti. Alınan bilgiye göre Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı ???????yaylasına doğa yürüyüşü için giden 75 kişilik grup, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti.

YARDIM İSTEDİLER

Bir süre yürüdükleri arazide dönüş yolunu bulamayan gruptakiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Grubun yerinin belirlenerek bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalkınsesi:

ben markete girip te parası yetmediği için eli boş çıkan emeklilerimizin sesiyim yettteeeeer ya müdahale edersiniz ya da müdahale edersiniz

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