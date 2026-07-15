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Boğulmak üzereyken kurtarılan 3 İranlı şahıs hastanede tedavi altına alındı

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Trabzon'un Of ilçesinde olumsuz deniz koşullarına rağmen yasak bölgede denize giren 3 İran uyruklu kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Şahıslardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Trabzon'da olumsuz deniz koşulları nedeniyle yasaklara rağmen Of ilçesinde serinlemek için denize giren 3 İranlı uyruklu şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Şahıslardan birinin durumumun ağır olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 12.30 sıralarında Of ilçesi Eskipazar mahallesi Çaykur Çay Fabrikası karşısında serinlemek için denize giren 3 kişi dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra İtfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik ve Emniyet ekipleri gönderildi. Yapılan çalışmalar sonrasında İran uyruklu oldukları belirlenen Bahram (35), Omid (33) ve Zeynelabidin Doudkanlouymilan (33) sudan çıkartıldı. Bahram Doudkanlouymilan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 3 kişinin de tedavilerinin Of Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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