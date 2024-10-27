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Trabzon'da vatandaşlar teröristbaşı Öcalan ve Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu maketi idam etti

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Trabzon'da meydanda toplanan vatandaşlar üzerinde bebek katili Abdullah Öcalan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu maketi idam etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında bebek katili Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bu çıkış tepkileri de beraberinde getirdi.

TEPKİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

Bebek katili Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye çıkartılıp konuşturulması talebine sert çıkan vatandaşlar çeşitli mecralar üzerinden eleştiri yorumlarını sıralarken Trabzon'da ise dikkat çeken bir protesto gösterisi düzenlendi.

MAKETİ İDAM ETTİLER

Meydanda toplanarak açtıkları pankartlarla tepkilerini dile getiren kalabalık bir grup, Trabzon meydanında kurulan ve üzerinde bebek katili Abdullah Öcalan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu maketi idam etti.

Trabzon'da vatandaşlar teröristbaşı Öcalan ve Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu maketi idam etti
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Binyamin Netanyahu Abdullah Öcalan Politika 3-sayfa Trabzon İsrail Güncel Yaşam Dünya Bebek

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Yorumlar (5)

FLOZOF:

ARAPZON MU?

20
9
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Mehmet Kılınç:

Anca maketleri idam edersiniz.Gösteriş! İcraat sıfır.Kuru kalabalık.

21
4
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Volkan Cetin:

Türkiye nin çimentosu dur Trabzon

0
0
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