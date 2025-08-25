Trabzon'da Trajik Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yüksel Baş hayatını kaybederken, kızı ve yeğeni hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksel Baş 61 HK 099 plakalı aracıyla öğle saatlerinde Küçükdere Mahallesindeki evinden Yalıköy mahallesine gitmek üzere yola çıktı. Baş, bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası aracıyla fındıklığa yuvarlandı.

Araçtan vatandaşların ve 112 acil ekinin yardımları ile çıkartılan Yüksel Baş,

kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta bulunan kızı ve yeğeni Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altınaalınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

