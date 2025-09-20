Haberler

Trabzon'da Trajik Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Trajik Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykara'da meydana gelen trafik kazasında AK Parti Kadın Kolları üyesi Songül Özcan, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat şantiyesine düştü ve kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Çaykara ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, AK Parti Çaykara Kadın Kolları üyesi Songül Özcan'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten bir inşaatın şantiyesine düştü. Takla atan araçta bulunan Özcan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Paşinyan'da çarpıcı Türkiye duyurusu! Beklentisini açık açık söyledi

Paşinyan'da çarpıcı Türkiye duyurusu! Beklentisini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.