Trabzon'da Trajik Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Çaykara ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, AK Parti Çaykara Kadın Kolları üyesi Songül Özcan'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten bir inşaatın şantiyesine düştü. Takla atan araçta bulunan Özcan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON