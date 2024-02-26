Trabzon'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç sürücü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde durarak 61 AGG 070 plakalı aracındaki arkadaşlarını indirmeye çalışan Ahmet Koçal (24) arkadan hızla gelen K.B. yönetimindeki başka bir otomobilin kendilerine çarpması sonucu ağır yaralandı. Hurdaya dönen araçtan çıkartılan Ahmet Koçal, sevk edildiği Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, kazada yaralanan diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - TRABZON