Haberler

Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde karlı ve buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla uçuruma yuvarlandı. Hayrettin Muş adlı sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, cenaze namazı yarın yapılacak.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hayrettin Muş'un kullandığı araç, Büyük Doğanlı mevkisinde sürücünün karlı ve buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ekipleri, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu uçuruma yuvarlanan araçtan çıkarılan sürücü Hayrettin Muş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Muş'un yarın ilçenin Beşköy Konuklu Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan ''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine olay cevap

''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine verdiği cevap bomba
Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor

Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Sergen Yalçın'dan ''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine olay cevap

''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine verdiği cevap bomba
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü

Derbiyi izleyenler açtı ağzını yumdu gözünü
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi