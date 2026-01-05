Haberler

Trabzon'da yolcu indiren dolmuşa arkadan gelen otomobil çarptı: 3 yaralı

Trabzon'da yolcu indiren dolmuşa arkadan gelen otomobil çarptı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Araklı ilçesinde yolcu indiren dolmuşa çarpan otomobil sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yolcu indirmek için yol kenarında duran dolmuşa arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Araklı ilçesindeki Kaşıkcı yolu üzerinde meydana geldi. Yolcu indirmek amacıyla sağ şeritte duran dolmuşa, aynı yönde seyir halinde olan bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşta bulunan ve araçtan inmek üzere olan bir yolcu ile araçlarda bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde dolmuşun yolcu indirmek için durduğu, bu sırada arkadan gelen otomobilin dolmuşa çarptığı ve yolcunun savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşler iyi gitmiyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı

Dev balığa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
İşler iyi gitmiyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu
İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

CHP listesinden seçilen vekil istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Elif Kumal'ın hayatını kaybettiği araba gölden çıkartıldı

Elif'e mezar olan otomobil gölden böyle çıkartıldı