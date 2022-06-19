Trabzon'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı - Haberler

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Trabzon'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trabzon'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uzungöl'e gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 08 ED 325 Plakalı tur minibüsü ile Çaykara istikametinden gelmekte olan 34 CVD 384 plakalı kamyonet, Çaykara- Dernekpazarı karayolu Ulucami yol ayırımında kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulunurken, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste sıkışan yolcuları çıkartırken, sağlık ekipleri, ambulansla 3'ü ağır olmak üzere yaralanan 5 kişiyi Of ve Trabzon'daki hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dernekpazarı Uzungöl Trabzon 3. Sayfa Haberler

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