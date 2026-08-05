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Beşikdüzü'nde Trajik Kaza: 87 Yaşındaki Emekli Hayatını Kaybetti

Beşikdüzü'nde Trajik Kaza: 87 Yaşındaki Emekli Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, 87 yaşındaki Şeref Özdemir, gazete almak için giderken 3 tekerli akülü aracıyla seyir halindeyken bir minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Özdemir hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşikdüzü ilçesi Denizli mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 tekerli akülü aracıyla günlük gazetesini almaktan dönen 87 yaşındaki 5 evlat babası emekli Hava Astsubay Şeref Özdemir'e sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 KDT 622 plakalı minibüs çarptı. Kaza sonrası ilk müdahalesinin ardından 112 sağlık ekipleri tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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