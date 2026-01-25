Haberler

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü
Güncelleme:
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gurbetçi oldukları ve izin için Trabzon'da bulundukları öğrenilen Mustafa Uzun (89) yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, araçta bulunan Mustafa Uzun ile eşi Asiye Uzun'u araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mustafa Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşi Asiye Uzun'un ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

