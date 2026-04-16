Trabzon'da taş kamyonu yangını korkuttu

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kanuni Bulvarı'nda bir taş kamyonunda çıkan yangın korkuttu.

Kamyon yangını bugün saat 17.30 sıralarında 2. Nolu Beşirli mahallesi Fevzi Çakmak caddesi Kanuni Bulvarı üzerinde yaşandı. Akçaabat istikametinden Erdoğdu istikametine gitmekte olan taş yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın nedeniyle çevredeki binalarda korku ve panik yaşanırken, ihbar üzerinde bölge polis ve İtfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kamyonun tamamını sarmadan söndürülürken, olayda maddi hasar meydana geldi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı