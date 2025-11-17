Trabzon'da Sürek Avında 300 Kilogramlık Yaban Domuzu Avlandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde artan domuz popülasyonuna karşı mücadele kapsamında gerçekleştirilen sürek avında biri 300 kg ağırlığında olmak üzere toplam 7 domuz avlandı.

Araklı ilçesinin Yeşilyurt Vadisi'nde av köpeklerinin desteğiyle düzenlenen sürek avının dikkat çeken anı ise yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki dev yaban domuzunun etkisiz hale getirilmesi oldu. Araziye ve tarım ürünlerine ciddi zarar verdiği belirtilen domuzların kontrol altına alınması için düzenlenen ava, bölge halkı da destek verdi.

Av ekibi sorumlusu Halil Hancı, yaptığı açıklamada, vatandaşların yaban domuzları konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yaban hayatıyla iç içe olan bölgelerde düzenli kontrollerin ve sürek avlarının önemine vurgu yapan Hancı, avların yasal çerçevede ve doğaya zarar vermeden sürdürüldüğünü söyledi. - TRABZON