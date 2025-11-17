Haberler

Trabzon'da Sürek Avında 300 Kilogramlık Yaban Domuzu Avlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Araklı ilçesinde artan domuz popülasyonuna karşı yapılan sürek avında toplam 7 domuz avlandı. Bölge halkının destek verdiği avda, en dikkat çeken an 300 kilogramlık dev yaban domuzunun etkisiz hale getirilmesi oldu.

Trabzon'un Araklı ilçesinde artan domuz popülasyonuna karşı mücadele kapsamında gerçekleştirilen sürek avında biri 300 kg ağırlığında olmak üzere toplam 7 domuz avlandı.

Araklı ilçesinin Yeşilyurt Vadisi'nde av köpeklerinin desteğiyle düzenlenen sürek avının dikkat çeken anı ise yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki dev yaban domuzunun etkisiz hale getirilmesi oldu. Araziye ve tarım ürünlerine ciddi zarar verdiği belirtilen domuzların kontrol altına alınması için düzenlenen ava, bölge halkı da destek verdi.

Av ekibi sorumlusu Halil Hancı, yaptığı açıklamada, vatandaşların yaban domuzları konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yaban hayatıyla iç içe olan bölgelerde düzenli kontrollerin ve sürek avlarının önemine vurgu yapan Hancı, avların yasal çerçevede ve doğaya zarar vermeden sürdürüldüğünü söyledi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı

3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı
Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü

Kaza sonrası ortalık karıştı! Emekli öğretmen feci şekilde can verdi
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart

Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp kendini vurdu

Sokağı karıştıran olay! Kendisi öldü, vurduğu kişi ağır yaralı
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.