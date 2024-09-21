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Trabzon'da Sel Felaketi: Sürmene'de Bir Şahıs Kayboldu

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde kaybolan Ali Kemal Demir'e ulaşılamıyor. Arama çalışmaları devam ederken, bölgede sel ve heyelan nedeniyle zarar gören mahallelerde yardımlar sürüyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde selde kaybolan şahıstan haber alınamıyor

TRABZON - Trabzon'da etkili olan şiddetli yağışlar Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde sel, su baskınları ve heyelanlara neden olurken, Sürmene ilçesinde selde kaybolan şahıstan haber alınamıyor.

16.30 itibariyle Trabzon'un Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçeleri 100 kilogramın üstünde yağış aldı. Arsin Yolüstü mahallesinde bir çocuk yaşanan heyelan sonrası İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Sürmene ilçesinin Çavuşlu mahallesinde ise Ali Kemal Demir isimli bir vatandaş selde zarar gören mahalle halkının yardım etmek için evden çıkarken bir daha eve dönmedi. Şahsı bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Araklı ilçesindeki Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde sel ve su baskınları nedeniyle tahliye çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Trabzon'da Sel Felaketi: Sürmene'de Bir Şahıs Kayboldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KILIÇ - 3.Sayfa

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