Trabzon'da restorandaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 4 gün önce bir restoranda yaşanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, olay 8 Aralık gecesi saat 23.30 sıralarında Beşikdüzü ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorana gelen 4 kişilik grup, işletme sahibinden para istedi. E.U. ve M.U. isimli şahısların "Herkes bize haracını verecek" şeklinde bağırdığı öne sürüldü. Zanlılardan M.K. ve E.Ç. ise olay yerinde işletme sahibi ve müşterilere tehditler savurdu. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar, işletme sahibi O.H.'yı ayağından 4 kurşunla vurarak yaraladı. Saldırı sonrası bir süre yaralının başında bekleyen zanlılar, daha sonra restoranda çalışan garsona da ateş ederken, garsonun şans eseri yara almadığı öğrenildi. Olay sırasında restoranda bulunan müşteriler ve garson, yaralanan işletme sahibine ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı işletme sahibi, ambulansla Trabzon Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. - TRABZON