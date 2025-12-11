Haberler

Trabzon'da restorandaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon'da restorandaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir restoranda yaşanan silahlı saldırının görüntüleri yayımlandı. Olay sonrası işletme sahibi yaralanırken, polis geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 4 gün önce bir restoranda yaşanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, olay 8 Aralık gecesi saat 23.30 sıralarında Beşikdüzü ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorana gelen 4 kişilik grup, işletme sahibinden para istedi. E.U. ve M.U. isimli şahısların "Herkes bize haracını verecek" şeklinde bağırdığı öne sürüldü. Zanlılardan M.K. ve E.Ç. ise olay yerinde işletme sahibi ve müşterilere tehditler savurdu. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar, işletme sahibi O.H.'yı ayağından 4 kurşunla vurarak yaraladı. Saldırı sonrası bir süre yaralının başında bekleyen zanlılar, daha sonra restoranda çalışan garsona da ateş ederken, garsonun şans eseri yara almadığı öğrenildi. Olay sırasında restoranda bulunan müşteriler ve garson, yaralanan işletme sahibine ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı işletme sahibi, ambulansla Trabzon Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Milli Savunma Bakanı Güler'den PKK'ya net uyarı

Bu görüntülerin yankıları sürerken Türkiye'den PKK'ya net uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

İki meslektaşını hayattan koparan doktorun cezası belli oldu
title