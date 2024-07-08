Trabzon'da Otomobil Dereye Uçtu, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çarşıbaşı ilçesindeki Yavuz Grup Yolu'nun Kovanlı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Hüseyin Yılmaz (19) yönetimindeki 61 AHK 940 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle dereye uçtu. Otomobili ile gezintiye çıkan Yılmaz'ın eve geri dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine başlatılan çalışmada Yılmaz'ın yönetimindeki otomobilin dereye uçtuğu belirlendi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Hüseyin Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil içerisinden cansız bedeni çıkartılan Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON