Trabzon'da öğrenci servisi kazası kamerada

Trabzon'da öğrenci servisi kazası kamerada
Güncelleme:
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada okul servisindeki 12 öğrenci yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir öğrenci servisi yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobile çarptı. O anlar otomobildeki araç kamerasına yansıdı.

Kaza Şalpazarı-Acısu karayolunun Dereköy altı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 61 AIF 075 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bankete düştü ardından karşı yönden gelen 34 GAZ 805 plakalı otomobile çarptı. Okul servisindeki 12 öğrenci kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü ise kazada yaralandı. Kaza anı otomobildeki araç kamerasına yansırken, yaralı sürücü kaza yerine ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

