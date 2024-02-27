Trabzon'da kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde önceki akşam yaşanan, 1 kişinin ölümü ve 5 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza anı şehir güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gülbaharhatun Caddesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde önceki akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Beşikdüzü istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan K.M.B. yönetimindeki otomobil, yol kenarında park ederek arkadaşlarını indiren Ahmet Koçal'a ait otomobile hızla arkadan çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken Ahmet Koçal çarpmanın etkisi ile metrelerce uzağa savruldu. O anlar ilçedeki şehir güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan 2'si ağır 6 kişi Trabzon ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralılardan park halindeki aracın sürücüsü Ahmet Koçal kaldırıldığı Kaşsütü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON