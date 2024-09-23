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Trabzon'da Kayıp Şahıs İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde sel nedeniyle kaybolduğu düşünülen Ali Kemal Demir için arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp şahsın oğlu, babasının ayakkabısının bulunduğunu belirterek umutla haber bekliyor.

Kayıp şahsın ayakkabısından başka bir ize rastlanmadı

Kayıp şahsın oğlu arama çalışmalarında babasından gelecek umutlu haberi bekliyor

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde sele kapılarak kaybolduğu düşünülen kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kayıp kişinin bulunması için arama-kurtarma ekiplerinin seferber olurken, kayıp şahsın oğlu arama çalışmalarında babasından gelecek umutlu haberi bekliyor. Kayıp şahsın oğlu Murat Demir, menfezde babasının ayakkabısının bulunduğunu söyledi.

Trabzon'da önceki gün etkili olan şiddetli yağışlardan en çok etkilenen mahallerden biri olan Sürmene ilçesindeki Çavuşlu mahallesinde sel sularına kapılarak kaybolduğu düşünülen Ali Kemal Demir'i arama çalışmaları sürüyor. Karadan ve denizden yürütülen arama çalışmalarında menfezden denize sürüklenebileceği tahmin edilen Demir için, balık adamlar suyun içerisini didik didik arıyor. Denizde yaklaşık 2 metreyi bulan çamur nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmalarında polis, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve AFAD ekiplerince drone destekli çalışmalar sürürken, kayıp Ali Kemal Demir'in oğlu Murat Demir babasından gelecek umutlu haberi bekliyor.

"Menfezin içerisinde ayakkabısını bulduk"

Karada aranabilecek her yerin tarandığını, tek çarelerinin deniz kaldığını belirten Murat Demir, "Babamı karada aranabilecek her yerde arandı. Bizde aradık. Arama kurtarma da aradı. Tek çaremiz deniz kaldı. Dalgıçlar arıyor. İnşallah bulunur. Evden çıktığı saat namaz saatleri ile uyuşmuyor. Evden saat 17.00-17.30 arası çıkıyor. Çıktıktan sonra haber alamıyoruz. Sadece evden çıktığı biliyoruz. Gören, duyan hiç kimse yok. İlk günün gece saatlerinde menfezin içerisinde ayakkabısını bulduk. Onun haricinde bir iz yok. Menfezin içi didik didik arandı. Her yere bakıldı hiçbir şey yok. Burada sel her sene oluyor ama bu şekilde değildi. Çok az oluyordu. Bu sefer ki çok fenaydı. Suyun seviyesi 3 metreyi buldu. İlk defa böyle bir şey oldu" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da Kayıp Şahıs İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - 3.Sayfa

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