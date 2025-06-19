Trabzon'da İki Ayrı Silahlı Olay: 2 Ölü

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Trabzon'un Ortahisar ve Çarşıbaşı ilçelerinde meydana gelen iki ayrı olayda, bir kişi hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Olayların zanlıları yakalandı.

Trabzon'un Ortahisar ve Çarşıbaşı ilçelerinde sabah saatlerinde meydana gelen 2 ayrı olayda 2 kişi kurşunların hedefi oldu.

Alınan bilgiye göre, ilk olay Ortahisar ilçesi 2 Nolu Beşirli mahallesi Şenyuvam Sitesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Gökhan Yazıcı, eniştesi A.Ş. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vuruldu. Gökhan Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan eniştesi A.Ş. ise polis ekiplerinin takibi sonrası yakalandı.

Diğer olay ise Çarşıbaşı ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Fenerköy mahallesinde Sultan Sandıkçı (35), akrabası A.Ç. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Sandıkçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayın zanlısı A.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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