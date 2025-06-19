Trabzon'da İki Ayrı Cinayet Olayı

Trabzon'da bir günde 2 ayrı cinayet

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ve Çarşıbaşı ilçelerinde sabah saatlerinde meydana gelen 2 ayrı olayda 2 kişi kurşunların hedefi oldu.

Alınan bilgiye göre, ilk olay Ortahisar ilçesi 2 Nolu Beşirli mahallesindeki Niyazi Özer Apartmanı'nda sabaha karşı meydana geldi. 3 çocuk babası Gökhan Yazıcı (41), eniştesi A.Ş. tarafından apartmanın 7. katındaki dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vuruldu. Gökhan Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan eniştesi A.Ş. ise polis ekiplerinin takibi sonrası yakalandı. Yazıcı'nın cenazesi olay sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yakınları "Gökhan evlatlarını bırakıp nereye gidiyorsun" diye feryat etti.

Diğer olay ise Çarşıbaşı ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Fenerköy mahallesinde Sultan Sandıkçı (35), akrabası A.Ç. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Sandıkçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayın zanlısı A.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.