Trabzon'da Dereye Uçan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı dereye uçtu. Kazada 19 yaşındaki Berat Sami Yazıcı hayatını kaybetti.
Trabzon'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü
TRABZON - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Beşikdüzü-Şalpazarı karayolunun altıncı kilometresinde Berat Sami Yazıcı'nın kontrolünde bulunan 61 ER 584 plakalı Tofaş Kartal markalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ağasar deresine uçtu. Yaşanan kazada 19 yaşındaki sürücü Berat Sami Yazıcı olay yerinde hayatını kaybetti.
Bekir Sami Yazıcı'nın cenazesinin Şalpazarı ilçesine bağlı Sugören mahallesinde 23 Aralık Pazartesi günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından aile kabristanlığında ebediyete uğurlanacağı öğrenildi.