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Serinlemek için denize giren İranlı çay işçisi kurtarılamadı, arkadaşlarının tedavisi sürüyor

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Trabzon'un Of ilçesinde olumsuz hava koşullarına rağmen denize giren 3 İranlı çay işçisinden biri hayatını kaybetti, diğer ikisinin tedavisi sürüyor.

Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girme yasaklarına rağmen Of ilçesinde dün serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 3 İranlı uyruklu çay işçisinden biri hayatını kaybederken, ikisinin tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, dün saat 12.30 sıralarında Of ilçesi Eskipazar mahallesi Çaykur Çay Fabrikası karşısında serinlemek için denize giren 3 kişi dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra İtfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik ve Emniyet ekipleri gönderildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında Of'a mevsimlik çay işçisi olarak İran'dan geldikleri belirlenen Bahram (35) ve Zeynelabidin Doudkanlouymilan (33) ile Omid Rahmanidoudkanlou (33) sudan çıkartıldı. 3 kişi olay sonrası Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İranlı çay işçilerinden Bahram Doudkanlouymilan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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