4 gündür denizde aranan gencin cansız bedeni, kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 gündür denizde aranan gencin cansız bedeni, kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Trabzon'un Of ilçesinde 4 gün önce serinlemek için denize giren ve dalgalar arasında kaybolan gencin cesedi bulundu. Öte yandan gencin bedeninin boğulma tehlikesi geçirdiği bölgenin 5 metre ötesinde bulunduğu belirtildi.

Trabzon'un Of ilçesinde 3 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında Eskipazar sahilinde denize giren üç arkadaştan biri olan İsmail Mete'nin cansız bedenine bugün ulaşıldı.

5 METRE İLERİDE BULUNDU

4 gündür AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerince aranan İsmail Mete, boğulma tehlikesi geçirdiği yerin yaklaşık 5 metre ilerisinde bulundu. Dalgıçlar tarafından çıkarılan İsmail Mete, Sahil Güvenlik gemisine çıkartıldı. Gemiye alındıktan sonra Sürmene Limanı'ndan karaya çıkartılan gencin cesedi otopsi için Of Devlet Hastanesine kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

3 Temmuz günü denize giren Hasan Mete (17), Hakkı Korkut (17) ve İsmail Mete bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Gençlerin boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden çevredeki vatandaşlar Hasan Mete, Hakkı Korkut'u sudan çıkardı. İsmail Mete ise dalgalar arasında kayboldu. Yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ekipleri olay yerinde büyük çaplı arama çalışması başlattı. Boğulmaktan son anda kurtarılan Hasan Mete ve Hakkı Korkut'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmail Mete Trabzon 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title