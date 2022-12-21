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Trabzon'da cinayet

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'da cinayet

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Y.S. (48) dün akşam saatlerinde Niyazi Yıldırım'ın (82) Uzun Sokak'taki iş yerine geldi. Kendisi ile görüşmek istemeyen Yıldırım ise Y.S.'yi dükkanından kovdu. Y.S. ısrarlarına rağmen Yıldırım'ın kendisi ile konuşmaması üzerine üzerinde taşıdığı silahla Yıldırım'a ateş ederek kasığından ve göğsünden yaraladı.

Ağır yaralı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Niyazi Yıldırım burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan şahıs olay sonrası polise teslim olurken, iki şahıs arasında 5 yıl önce yaşanan bir dayak olayı nedeniyle husumet olduğu öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ortahisar Trabzon 3. Sayfa Haberler

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