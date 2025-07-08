Trabzon'da Cami Yangını Kontrol Altına Alındı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Mağlakamboz Yaylası'ndaki camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde Çaykara ilçesine bağlı Mağlakamboz Yaylası'ndaki camide henüz tespit edilemeyen bir nedenle başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye, Çaykara ilçesi jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonucu caminin iç kısmında hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı. - TRABZON