Trabzon'da Cami Yangını Kontrol Altına Alındı

Trabzon'da Cami Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çaykara ilçesine bağlı Mağlakamboz Yaylası'ndaki camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak caminin iç kısmında hasar meydana geldi.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Mağlakamboz Yaylası'ndaki camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde Çaykara ilçesine bağlı Mağlakamboz Yaylası'ndaki camide henüz tespit edilemeyen bir nedenle başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye, Çaykara ilçesi jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonucu caminin iç kısmında hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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