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Trabzon'da baba ile oğlu boğulmaktan son anda kurtarıldı

Trabzon'da baba ile oğlu boğulmaktan son anda kurtarıldı
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Trabzon'un Arsin ilçesinde denize giren baba ve oğlu, dalga ve akıntı nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Hastaneye kaldırılan ikilinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde denize giren baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirirken, hastaneye kaldırılan iki kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay, Arsin ilçesine bağlı Yeşilyalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte sahilde bulunan yaklaşık 18 yaşındaki genç, denize girdikten bir süre sonra dalga ve akıntının etkisiyle suda çırpınmaya başladı. Oğlunun zor durumda olduğunu fark eden baba, yardım etmek amacıyla denize girdi. Ancak bölgede etkili olan dalga ve akıntı nedeniyle baba ve oğlu da bir süre suda mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan baba ve oğul, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları bölgede etkili olan dalga ve akıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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