Trabzon’da araç dereye uçtu: 3’ü ağır 5 yaralı

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir aracın dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza Acısu-Şalpazarı yol güzergahı Doğancı sapağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 65 LE 474 plakalı Peugeot marka araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Araçta bulunan 5 kişinin Ağrı'nın Patnos ilçesinden olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı