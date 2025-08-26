Trabzon'da 13 Yaşındaki Çocuk Denizde Kayboldu

Trabzon'un Of ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk denizde kayboldu.

Olay 17: 30 sıralarında Of sahili Kalealtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 yaşındaki S.H isimli çocuk deniz kenarında dururken dalgaların aniden gelmesiyle denize doğru çekildi. Denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle S.H isimli çocuk bir anda gözden kayboldu.

Etrafta olanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - TRABZON