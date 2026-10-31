Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon'da 1 kişinin öldüğü kazada vinçlerin belgede kayıtlı olmadığı ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da 1 kişinin öldüğü kazada vinçlerin belgede kayıtlı olmadığı ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Trabzon'da 1 kişinin öldüğü kazada vinçlerin belgede kayıtlı olmadığı ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un yaklaşık 30 mil açığında 19 Ekim'de palamut avında vinç devrilmesiyle 4 balıkçı yaralandı, 1 kişi hastanede öldü. Teknenin denize elverişlilik belgesinde vinçlerin kayıtlı olmadığı belirlendi; kaptan, donatan ve vinç operatörünün ifadelerinin alınmasına karar verildi.

Trabzon'da balıkçı teknesinde vinç sisteminin devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından yapılan incelemelerde, teknedeki vinçlerin denize elverişlilik belgesinde kayıtlı olmadığı tespit edildi.

Trabzon'un yaklaşık 30 mil açığında 19 Ekim'de meydana gelen kazada, palamut avı sırasında ağları tekneye çeken vinç sisteminin devrilmesi sonucu 4 balıkçı yaralandı. Yaralılardan 40 yaşındaki İzzet Sırtbaşı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından yürütülen incelemeler kapsamında, teknenin denize elverişlilik belgesinde vinçlerin kayıtlı olmadığı belirlendi.

Yaşanan kazanın ardından Sürmene Yeniay Balıkçı Barınağı'nda bulunan teknede olay yeri inceleme ekipleri, makine mühendisi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı eşliğinde incelemeler yapıldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tekne kaptanı, tekne donatanı ve vinç operatörünün şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verilirken, teknede bulunan tayfalarında tanık olarak ifadelerine başvuruldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı

Cezası ertelenecek mi? TFF kararını açıkladı
Leao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj

Söyledikleriyle taraftarlarını ayağa kaldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı
Türkiye'den BM hamlesi! Feridun Sinirlioğlu, Genel Sekreterlik için resmen aday gösterildi

Türkiye BM'nin zirvesi için resmen başvurdu! İşte aday isim
Tek eli ve 3 parmağıyla yapay zekayla film üretti! Yüzde 90 engelli yönetmenin filmi Altın Portakal'da gösterildi

Tek eli ve 3 parmağıyla film yapıyor! Hedefi Hollywood
İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı

Galatasaray karşısında yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı
Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti

Kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Savcı Sayan'ın Şahap Kavcıoğlu iddialarına BDDK'dan sert yanıt

Savcı Sayan'ın Şahap Kavcıoğlu iddialarına BDDK'dan sert yanıt
Edirne'de tur otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Otobüsteki 51 Bulgar turistten 10'u yaralandı

Turist otobüsü TIR'a arkadan daldı! Önü kâğıt gibi ezildi