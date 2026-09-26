Trabzon Arsin'de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü trafik levhasına çarpıp yaralandı

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Trabzon'un Arsin ilçesinde motosikletin yol kenarındaki trafik levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki sürücü M.T. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşların yaralı sürücünün yardımına koştuğu görüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Arsin ilçesi Yanbolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki M.T.'nin kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yaralandı.

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin yol kenarındaki levhaya çarpmasının ardından çevredeki vatandaşların yaralı sürücünün yanına gelerek yardım etmeye çalıştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mete'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı