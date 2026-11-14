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Trabzon Araklı'da yangında ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yaşanmadı

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Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nin Güney mevkisinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, jandarma inceleme başlattı.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nin Güney mevkisinde çıkan yangında, Mehmet Türkyılmaz ve Osman Türkyılmaz'a ait olduğu öğrenilen ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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