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Trabzon Araklı'da park halindeki elektrikli otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

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Trabzon Araklı'da park halindeki elektrikli otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
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Trabzon’un Araklı ilçesinde dün gece park halindeki Skywell marka elektrikli otomobilde çıkan yangında araçta patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, dün gece Araklı Merkez Mahallesi Okullar Bölgesi'nde meydana gelen olayda, H.A.'ya ait Skywell marka elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında araçta patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yangın battaniyesinden de yararlandı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, elektrikli otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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