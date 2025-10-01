Haberler

Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracını imha etme çalışmaları başladı

Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından bulunan yabancı menşeli insansız deniz aracının imha çalışmalarına başlandı. İncelemeler sonucunda aracın kontrollü bir şekilde imha edilmesine karar verildi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından bulunan yabancı menşeli insansız deniz aracının kontrollü bir şekilde imha etme çalışmalarına başlandı.
Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından denizde önceki gece bulunan ve ardından Yoroz limanına getirilerek incelemeye alınan cismin yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda bu sabahın ilk ışıkları ile insansız deniz aracını imha çalışmalarına başlandı. İnsansız deniz aracının üstü bir branda ile örtülürken, çevrede güvenlik tedbiri alındı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
