Kuzey Irak'ta Şehit Olan Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Ailesine Acı Haber Verildi

Trabzonlu Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar bu sabah Kuzey Irak'ta Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çıkan çatışmada şehit oldu. Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit haberi Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın (29) ilçenin Yemişli Mahallesi'nde oturan babası Ali Yılmaz ile annesi Havva Ayar'a acı haber bu sabah verilirken, haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi bugün askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilecek.

Şehit üsteğmen yarın baba ocağı Köprübaşı ilçesinde ikindi namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanına defnedilecek. - TRABZON