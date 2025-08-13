Tosya'da Yabancı Plakalı Tırda Yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şofben malzemesi yükle yabancı plakalı tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında tır ve dorsesindeki şofben malzemeleri kullanılmaz hale geldi.

Olay, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran'dan İtalya'ya şofben malzemesi götüren Ahmad Mohammadpour yönetimindeki yabancı plakalı tırda henüz tespit edilemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle D100 karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Tırdaki söndürme çalışmalarının ardından yol, tekrar ulaşıma açılabildi. Yangında tır tır ve dorsesindeki şofben malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU