Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 393,38 gram metamfetamin ile 65,08 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince D100 karayolunda durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 393,38 gram metamfetamin, 65,08 gram kokain ve 1 adet cam payp ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheliden N.U. ve Y.T. tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı