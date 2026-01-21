Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 ayrı ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 bin 90 adet ecstasy hap, 30 adet sentetik ecza hapı, 11,09 gram sentetik kannabinoid emdirilmiş tütün, 6,67 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 113 bin 843 TL nakit para, 1 adet kurusıkı tabanca, 26 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 10 adet 7.65 milimetre çapında fişek bulundu.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU