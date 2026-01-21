Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ecstasy hapları, sentetik ecza, kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen büyük miktarda nakit para ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 ayrı ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 bin 90 adet ecstasy hap, 30 adet sentetik ecza hapı, 11,09 gram sentetik kannabinoid emdirilmiş tütün, 6,67 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 113 bin 843 TL nakit para, 1 adet kurusıkı tabanca, 26 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 10 adet 7.65 milimetre çapında fişek bulundu.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
