Haberler

Tekeri kopan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Tekeri kopan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken ön tekerleği kopan otomobil refüje çarptı. Sürücü yaralanırken, araçtaki 3 kişi tedaviyi reddetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken tekerleği kopan otomobilin refüje çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İstanbul-Samsun kara yolu D100 üzerinde Tosya ilçesine bağlı Çevlik Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'ın Zile ilçesine Kurban Bayramı tatili için giden Zülfikar Z. idaresindeki 34 DIS 666 plakalı otomobilin ön sağ tekerleği, aks kısmından koparak yerinden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobille refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Zülfikar Z. yaralandı. Aynı araçta yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ise sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulansa binmeyi kabul etmeyen yolculara ise jandarma ekipleri yardımcı oldu. Ekipler, araçta bulunan yaşlı bir kadını ekip aracına alarak sakinleştirdi. Kaza nedeniyle D100 kara yolunda bir süre uzun araç kuyruğu oluştu. Otomobilin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor

"Manisa Milletvekili Özgür Özel dışında kimse gelmesin"
Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı

Transfer olmak istediği takımı açık açık söyledi

Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti

Beklenen karar meclisten geçti! O şehrimize yeni stat geliyor

Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

30 metre yüksekten düşen tır facia getirdi