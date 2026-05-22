Tekeri kopan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken tekerleği kopan otomobilin refüje çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İstanbul-Samsun kara yolu D100 üzerinde Tosya ilçesine bağlı Çevlik Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'ın Zile ilçesine Kurban Bayramı tatili için giden Zülfikar Z. idaresindeki 34 DIS 666 plakalı otomobilin ön sağ tekerleği, aks kısmından koparak yerinden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobille refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Zülfikar Z. yaralandı. Aynı araçta yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ise sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulansa binmeyi kabul etmeyen yolculara ise jandarma ekipleri yardımcı oldu. Ekipler, araçta bulunan yaşlı bir kadını ekip aracına alarak sakinleştirdi. Kaza nedeniyle D100 kara yolunda bir süre uzun araç kuyruğu oluştu. Otomobilin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı