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Tosya'da şiddetli rüzgar çadırları yerinden söktü

3. Sayfa Haberleri

Tosya'da şiddetli rüzgar çadırları yerinden söktüKASTAMONU Kastamonu'nu Tosya ilçesinde İftar saatinde çıkan ve hızı zaman zaman 30 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Cadde üzerinde bulunan Taş Kadayıf tatlısı satılan stantları yerinden söküp caddenin içine savurdu.

Tosya'da şiddetli rüzgar çadırları yerinden söktü

KASTAMONU Kastamonu'nu Tosya ilçesinde İftar saatinde çıkan ve hızı zaman zaman 30 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Cadde üzerinde bulunan Taş Kadayıf tatlısı satılan stantları yerinden söküp caddenin içine savurdu.

Meteorolojinin Tosya ilçesi için yaptığı sarı kodlu uyarı sonrası beklenen fırtına akşam iftar saatinde başladı. Şiddetli rüzgar yüzünden birçok tabela ve duba düşerken, ilçe merkezinde Ramazan nedeni ile kurulan ve yöresel tatlıların satıldığı çadır stantları yerlerinden sökülerek caddelere ve yollara savruldu.

Meteorolojiden edinile bilgilere göre, olumsuz hava şartlarının gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu İftar Tosya 3. Sayfa Haberler

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