Tosya'da şiddetli rüzgar çadırları yerinden söktü

KASTAMONU Kastamonu'nu Tosya ilçesinde İftar saatinde çıkan ve hızı zaman zaman 30 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Cadde üzerinde bulunan Taş Kadayıf tatlısı satılan stantları yerinden söküp caddenin içine savurdu.

Meteorolojinin Tosya ilçesi için yaptığı sarı kodlu uyarı sonrası beklenen fırtına akşam iftar saatinde başladı. Şiddetli rüzgar yüzünden birçok tabela ve duba düşerken, ilçe merkezinde Ramazan nedeni ile kurulan ve yöresel tatlıların satıldığı çadır stantları yerlerinden sökülerek caddelere ve yollara savruldu.

Meteorolojiden edinile bilgilere göre, olumsuz hava şartlarının gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.