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D100'de otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

D100'de otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin refüje çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çevlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DMA 929 plakalı Toyota marka otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Sürüklenen otomobil demir bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi. Kazada araçta bulunan N.O. ve A.O. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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