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Kastamonu'da çıkan orman yangınında 7,5 dönüm alan zarar gördü

Kastamonu'da çıkan orman yangınında 7,5 dönüm alan zarar gördü
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 7,5 dönüm alan zarar gördü. Helikopter desteğiyle müdahale edilen yangın söndürüldü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 7,5 dönüm alan zarar gördü. Helikopter desteğiyle yapılan müdahale neticesinde yangın söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çukur köyü Süynük yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Helikopter desteğiyle başlatılan söndürme çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 7,5 dönüm alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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