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Tosya'da İki Grup Arasında Kavga: Bir Yaralı

Tosya'da İki Grup Arasında Kavga: Bir Yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada darp edilen 1 kişi yaralandı.

Olay, Dilküşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi darp edilerek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karışan şüpheliler ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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