Tosya'da Çatı Tamiri Sırasında Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Zekeriyya Türkmen, apartmanının çatısında tamir çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Türkmen, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Türkmen'in cenazesi, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
