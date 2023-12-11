Tosya'da Bağ Evlerinden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

Bağ evlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili 34 kameranın 420 saatlik video kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.Ö. ve S.G. olduğunu tespit etti.

Şüphelilere ait 3 ikamet ve bir araçta arama yapan ekipler, 15 ot biçme makinesi, 5 motorlu testere, 2 sehpalı hızar, 8 jant, 5 araç lastiği, 8 tüp, 2 ses sistemi, dalgıç motor, araç teybi, 2 ilaçlama makinesi, soba, elektrikli ısıtıcı, 2 amortisör, 3 kazma, ocak, 4 katlanır kamp sandalyesi ve çok sayıda muhtelif eşya ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ve S.G, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.